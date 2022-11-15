شهيدان ومقتل 3مستوطنين وإصابة 4 آخرين في عملية طعن ودهس في مستوطنة "أريئيل" بسلفيت

العالم - الإحتلال

وقالت القناة 14 العبرية: "تم مقتل مستوطن وإصابة 4 آخرين بجراح وصفت بالخطيرة واحدة منها بجراح حرجة جداً، بعد طعنهم في محطة وقود داخل مستوطنة "أريئيل" الصناعية المقامة على أراضي سلفيت.

وقالت ما تسمى "نجمة داود الحمراء": "إنه قتل مستوطن وأصيب 4 آخرين أحدهم جراحه حرجة جداً واثنتين خطيرة وواحدة متوسطة في عملية الطعن في منطقة "أريئيل" الصناعية"، موضحة أنه تم إطلاق النار على المنفذ ما أدى لاستشهاده.

وفي وقت سابق، قالت القناة العبرية زاعمةً:" أن عمليات بحث تجري عن منفذ ثاني شارك في عملية مستوطنة "أريئيل" الصناعية المقامة على أراضي سلفيت.

Sv

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وشهدت الضفة الغربية والقدس تصاعدا ملحوظا ونوعيا في أعمال المقاومة خلال شهر أكتوبر /تشرين الأول الماضي.

وسجل مركز معلومات فلسطين -معطى- (1999) عملا مقاوماً، بما يعادل ضعف ما تم رصده خلال شهر سبتمبر الماضي.

وتنوعت أعمال المقاومة ما بين عمليات إطلاق نار وعمليات دهس وطعن وزرع عبوات ناسفة وإلقاء مفرقعات نارية وزجاجات حارقة على مجموعات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي أسفرت في مجموعها عن مقتل جنديين ومستوطن، وجرح (81) آخرين بجراح مختلفة.