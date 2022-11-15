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من أجل كبح ممارساته العدائية..

لبنان طالب الامم المتحدة اقصى قدر من الضغط على 'كيان اسرائيل'

لبنان طالب الامم المتحدة اقصى قدر من الضغط على 'كيان اسرائيل'
الثلاثاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٢١ بتوقيت غرينتش

دعا  لبنان الأمم المتحدة لممارسة أقصى قدر من الضغط على العدو الإسرائيلي من أجل كبح ممارساته العدائية.

العالم _ لبنان

وتم ذلك خلال إجتماع ثلاثي استثنائي عقد في منطقة رأس الناقورة برئاسة قائد قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان ورئيس البعثة اللواء Aroldo Lazaro، وحضور وفد من ضباط الجيش اللبناني برئاسة منسق الحكومة اللبنانية لدى قوة الأمم المتحدة العميد منير شحاده.

اعلنت قيادة الجيش في بيان اليوم الثلثاء، تطرق الجانب اللبناني في الاجتماع إلى الاعتداءات الإسرائيلية اليومية والمتكررة للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، وأعاد تأكيد التزام لبنان بالقرار 1701 ومندرجاته كافة.

كذلك شدد الجانب اللبناني على ضرورة انسحاب العدو الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة كافة: مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، القسم الشمالي المحتل من منطقة الغجر والمناطق المحتلة الـ 13 حيث يتحفظ لبنان على الخط الأزرق والمناطق الـ 17 حيث يوجد خرق دائم لهذا الخط.

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من أجل كبح ممارساته العدائية.. لبنان طالب الامم المتحدة اقصى قدر من الضغط على 'كيان اسرائيل'

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