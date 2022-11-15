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شاهد.. مقتل مستوطنين من جرحی عملية ارئيل

الثلاثاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٠ بتوقيت غرينتش

أكد مراسل قناة العالم مقتل مستوطنين واصابة واحد أخر في عملية بطولية لشابين فلسطينيين في مستوطنة ارئيل.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم ان شابان فلسطينيان وصلا الی كبری المستوطنات الصهيونية في غزة، ارئيل وقاما بطعن مجموعة من المستوطنين الصهاينة مما أدی الی اصابة ثلاثة مستوطنين أحدهم ضابط أمن اسرائيلي.

وأوضح مراسل قناة العالم ان الشابين الفلسطينيين تعرضا لاطلاق نار من قبل الصهاينة واستخدم أحد الشابين سيارة أحد المستوطنين لتنفيذ عملية دهس الا ان عناصر الاحتلال اطلقوا النار عليه وتمت العملية باستشهاد المنفذين.

وأكد مراسل العالم ان الجهات الاسرائيلي اعلنت عن مقتل اثنين من المصابين موضحة ان جراح المصاب الثالث، خطيرة.

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شاهد.. مقتل مستوطنين من جرحی عملية ارئيل

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