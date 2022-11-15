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مصادر فلسطينية: مقتل مستوطنين اثنين و 4 إصابات منها ثلاث في حالة حرجة خلال عمليتي طعن ودهس في مستوطنة أرئيل بسلفيت

الثلاثاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٤١ بتوقيت غرينتش

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شاهد.. مقتل مستوطنين من جرحی عملية ارئيل

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