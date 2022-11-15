أعضاء الكنيست واليمين الدستوري وخلافات تؤجل تشكيل الحكومة

العالم - الإحتلال

ويشارك في المراسم التي ستبدأ عند الساعة الرابعة عصرا، الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، حيث يبدأ أعضاء الكنيست بأداء تصريح ويمين الولاء، على أن يقوم رئيس الكنيست المنتهية ولايته، ميكي ليفي، بإدارة جلسة المراسم.

وتأتي هذه المراسم بعد أن كلف هرتسوغ رئيس حزب الليكود نتنياهو مهمة تشكيل الحكومة بعد أن حصل على دعم 64 من أعضاء الكنيست، وذلك على الرغم من محاكمة نتنياهو بتهم فساد وخيانة الأمانة.

ويستدل من المعطيات أن 23 نائبا سيؤدون اليمين الدستورية اليوم للمرة الأولى، بمن فيهم رئيس حزب "يهدوت هتوراة" يتسحاق غولدكنوبف، ورئيس هيئة أركان السابق غادي آيزنكوت من "المعسكر الوطني".

ويأتي ذلك، فيما لا تزال المفاوضات جارية من أجل تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد، إذ تدور المفاوضات حول مسألة تعيين وزيري الأمن والمالية، حيث لم يتم التوصل إلى حل بعد.

وفي المقابل، يسعى نتنياهو ومن أجل احتواء أي غضب أو معارضة داخلية في حزب الليكود لقوانين مثيرة للجدل وبضمنها إلغاء محاكمة نتنياهو، على اعتماد "القانون النرويجي" من أجل إدخال أعضاء جدد عن الليكود ضمن الكنيست، وبموجب القانون سيكون بإمكان الوزراء عن الليكود الاستقالة من الكنيست وإدخال أعضاء جدد عن قائمة الحزب.