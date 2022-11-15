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باحثون إيرانيون يتوصلون الى علاج جيني لسرطان الدم

باحثون إيرانيون يتوصلون الى علاج جيني لسرطان الدم
الثلاثاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:١١ بتوقيت غرينتش

 تمکن باحثون إيرانيون لأول مرة في البلاد من علاج مريض مصاب بسرطان الدم باستخدام طريقة "العلاج الجيني".

العالم - ايران

وقال أمين لجنة تنمية العلوم وتقنيات الخلايا الجذعية التابعة لرئاسة الجمهورية إن تحقيق الإنجاز الجديد المتمثل في علاج "سرطان الدم" بالعلاج الجيني في إيران استغرق ما يقارب 7 سنوات.

وأضاف: تم استخدام منتج العلاج الجيني لعلاج مريض داخل البلاد بعد إجراء الدراسات الخلوية والدراسات والتجارب قبل السريرية على الحيوانات.

وصرح أن مرضى سرطان الدم الذين لم يعالجوا بزراعة نخاع العظم، تصل نسبة شفائهم من المرض باستخدام طريقة العلاج الجيني إلى 70 بالمائة.

يذكر أن العلاج الجيني هو أحدث طريقة لعلاج السرطان في العالم ولا تستخدم أي شركة بالعالم هذه الطريقة لعلاج السرطان إلا شركتين متعددتي الجنسية لكن هذه الطريقة وصلت إلى المرحلة النهائية بجهود الباحثين المحليين وشركة إيرانية معرفية وتم توطين هذا العلم في البلاد.

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