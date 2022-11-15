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الاتحاد الكردستاني يوضح حقيقة انشقاق برهم صالح عنه

الاتحاد الكردستاني يوضح حقيقة انشقاق برهم صالح عنه
الثلاثاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٠١ بتوقيت غرينتش

اتهم الاتحاد الوطني الكردستاني في العراق، اليوم الثلاثاء، بعض الاحزاب السياسية الكردية بمحاولة شق وحدة الصف داخل الاتحاد، نافيا عزم رئيس الجمهورية السابق برهم صالح مغادرة الاتحاد.

العالم - العراق

وقال القيادي بالاتحاد غياث السورجي في تصريح لـ"المعلومة"، إن "رئيس الجمهورية السابق برهم صالح كان يشغل منصب النائب الاول للراحل جلال طالباني وهو قيادي بارز في الاتحاد ولا ينوي مغادرتنا".

وأضاف السورجي، ان "صالح يحضر جميع اجتماعات الاتحاد سواء كان رئيسا لجمهورية العراق او بعد خروجه من المنصب"، متهما "الاحزاب المنافسة ببث الدعايات السياسية من اجل ضرب وحدة الاتحاد والحصول على مكاسب سياسية".

وبشأن الانتخابات في كردستان العراق ذكر السورجي، أن "الاتحاد لا ينوي الانسحاب من البرلمان كما قررت الاحزاب الكردية المتبقية لمنع دخول العملية السياسية بمنعطف جديد".

ودخلت الاحزاب الكردية في دوامة سياسية جديدة عقب تأجيل انتخابات كردستان العراق واعلان الاتحاد الاسلامي وحركات التغيير والجيل الجديد والجماعة الاسلامية الانسحاب من البرلمان واعتبار حكومة مسرور بارزاني حكومة تصريف اعمال يومية بسبب خروجها عن المدد الدستورية ولتعلن الاستعداد لخوض الانتخابات في موعدها المقرر.

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