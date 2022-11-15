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بوتين: تشويه التاريخ ونشر الاساطير بداية 'زعزعة الدول والشعوب'

بوتين: تشويه التاريخ ونشر الاساطير بداية 'زعزعة الدول والشعوب'
الثلاثاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:١١ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن زعزعة الدول والشعوب تبدأ بتشويه التاريخ وطمس القيم التقليدية.

العالم - روسيا

وأضاف الرئيس الروسي في تصريح خلال اجتماع اللجنة التنظيمية "النصر"،اليوم الثلاثاء،قائلا: إن "تشويه التاريخ، ونشر الأساطير، وطمس القيم، في كثير من الأحيان، هي بداية لزعزعة الدول والشعوب بالتحديد من خلال هذه الأساطير".

وأوضح أن "مثل هذا السيناريو كما نرى، قد تم اختباره بالفعل في بعض البلدان، بما في ذلك أوكرانيا، وفي عدد من الدول الأخرى"، مضيفا أنه كانت هناك محاولات لفعل الشيء نفسه مع روسيا،لكننا قمنا في الوقت المناسب وبثبات شديد بوضع حاجز من أجل الدفاع عن مصالحنا".

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه تمت الموافقة مؤخرا على أسس سياسة الدولة للحفاظ على القيم التقليدية وتعزيزها، مؤكدا ذلك "يتضمن الذاكرة التاريخية".

وقال بوتين إن "محاولات عدد من الدول إعادة كتابة تاريخ العالم أصبحت أكثر عدوانية، وعلى العموم، لديهم هدف واضح فيما يتعلق بمجتمعنا وهو على الأقل، التفريق، والحرمان من التوجيه، وتشويه سمعة روسيا وفي نهاية المطاف التأثير على سيادتها".

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