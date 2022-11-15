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إنها 'غير واقعية'..

لافروف يفند شروط الأوكرانيين للتفاوض

لافروف يفند شروط الأوكرانيين للتفاوض
الثلاثاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٥٠ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن شروط أوكرانيا لإعادة بدء المفاوضات مع موسكو "غير واقعية"، وذلك في تصريحات أدلى بها خلال قمة مجموعة العشرين.

العالم - الأزمة الأوكرانية

في الإطار، قال لافروف للصحافيين: "أقول مجددا إن جميع المشكلات مرتبطة بالجانب الأوكراني، الذي يرفض بشكل قاطع المفاوضات، ويطرح شروطا من الواضح أنها غير واقعية".

وأشار لافروف إلى أنه أعرب عن هذا الموقف أثناء لقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

كذلك، اعتبر لافروف أن الدول الغربية حاولت تسييس إعلان مشترك في قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا.

يأتي هذا بعدما اعتبرت مسوّدة إعلان زعماء مجموعة العشرين، اليوم، أن "معظم الأعضاء نددوا بشدة بالحرب في أوكرانيا، وشددوا على أنها تفاقم هشاشة وضع الاقتصاد العالمي".

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