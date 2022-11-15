مصدر: الهجمات على مقرات الارهابيين في شمال العراق مستمرة

العالم- ايران

واضاف المصدر، إننا نحتفظ بالحق في تنفيذ أي عمليات عسكرية، برية وصاروخية ومدفعية وبالطائرات المسيرة، للقضاء على هذه التهديدات.

واكد انه تم تنفيذ عملية ربيع 2 على هذا الأساس، وستستمر عمليات القوات البرية للحرس الثوري الإيراني حتى نزع سلاح الجماعات الارهابية وطردها بالكامل من إقليم كردستان العراق.

وكان حرس الثورة الاسلامية دك صباح الاثنين، مقرات الارهابيين في منطقة كردستان العراق بالطائرات المسيرة والصواريخ .

الجدير بالذكر أن هذا الهجوم يعتبر ضمن العمليات التي قامت بها القوات العسكرية الايرانية ضد مواقع الجماعات الارهابية في شمال العراق.

وقد أعلنت العلاقات العامة لسلاح البر في قوات حرس الثورة الاسلامية في بيان لها اصدرته في وقت سابق عن بدء عملياتها ضد مواقع هؤلاء الارهابيين في شمال العراق منذ يوم 28 ايلول الماضي.

وأكدت في هذا البيان أن هذه العمليات سوف تستمر بكل حزم وقوة الى ازالة مقرات الجماعات الارهابية والتزام اقليم كردستان العراق بتعهداته ومسؤولياته.