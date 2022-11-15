مناطق بعيدة عن متناول شبكات المحمول مصدر إحباط مستمر للألمانيين + فيديو

العالم - أوروبا

تضج شوارع العاصمة الألمانية برلين بالمحتجين الغاضبين المنددين بارتفاع كلفة الحياة وأسعار المنتجات الغذائية والإيجارات.. والمطالبين بفرض ضرائب على الأكثر ثراءاً لمواجهة التضخم والأزمة الاقتصادية الراهنة.

وعلى بعدة حوالي الساعة شمال برلين توجد منطقة تقع في واحدة مما يسمى بالنقاط السوداء في ألمانيا، كونها بعيدة عن متناول أي شبكة للهاتف المحمول.. وهذا الأمر يمثل مصدر إحباط مستمر للسكان ولقاصدي تلك المنطقة.

ويقول ماتياس نوا رئيس لشركة لإدارة النفايات: "نحن هنا في ألمانيا دولة صناعية ولدينا كل هذه المناطق الميتة.. من المؤسف أن تذهب إلى مكان جميل مثل بانتيكو وتكتشف أنه بقعة مظلمة متحركة."

ويقول إريك كاراسينسكي وهو موظف بولندي في رحلة عمل "أبحث عن شبكة.. لأن هذه المنطقة ليست جيدة.. ولا أجد شبكة أو تغطية في العديد من الأماكن."

ولرسم خرائط للبقع السوداء المتنقلة تم تجهيز شاحنات قمامة صغيرة وبالتنسيق مع أصحابها بجهاز يقيس جودة الإشارة أو السيغنال.. لأن عملهم ياخذهم إلى جميع أنحاء المنطقة، لكن هذا العمل وغيره من الجهود التي تبذلها الهيئات العامة أو المجموعات الخاصة للتخطيط لمشاكل الإشارات لم تحض برضا القاطنين بتلك المنطقة.

ويقول أولاف وولف وهو الدليل تنزة: "غالباً ما يتعين على الزائرين معرفة ذلك مسبقا.. وبدون تغطية معقولة للجوال يكون هناك دائما تحد كبير ومشكلة حتى على سلامتهم."

ومن خلال إنتاج خرائط إشارات أكثر تفصيلا يأمل مجلس المدينة في تشجيع استجابة مشغلي شبكات الهاتف المحمول والضغط على الحكومة للحصول على مزيد من الدعم.

يذكر أنه في عام 2018 صرح وزير الاقتصاد آنذاك بيتر آلتماير أنه منزعج للغاية من الإضطرار إلى معاودة الاتصال 3 أو 4 عند إجراء مكالمات من سيارته وخاصة أثناء مهماته الرسمية.

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