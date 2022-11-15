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رئيس النزاهة العراقية الجديدة: سـنعـمـل بحيادية ومهنية وتحت مظلة القضاء

رئيس النزاهة العراقية الجديدة: سـنعـمـل بحيادية ومهنية وتحت مظلة القضاء
الثلاثاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤٨ بتوقيت غرينتش

باشر القاضي "حيدر حنون" مهامَّه رئيساً لهيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق خلفاً للقاضي "علاء الساعدي"، بعد تقديم الأخير طلب الإعفاء عن المنصب لرئيس مجلس الوزراء.

العالم - العراق

رئيس الهيئة، خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الهيئة والمديرون العامون فيها، ورئيسها السابق القاضي "علاء جواد الساعدي"، أكّد عزمه على تصعيد وتيرة مكافحة الفساد وملاحقة كبار مرتكبيه، لافتاً إلى أنَّ الاضطلاع بهذه المهمَّة الجسيمة والنجاح بها يمثّل مسؤوليَّـة وطنيَّة وشرعيَّـة كبيرة، ووفاء للتضحيات التي بذلها أبناء العراق الغيارى بمختلف انتماءاتهم لمواجهة التنظيمات الإرهابيَّـة.

ونبَّه إلى أنَّه ينبغي أن يلمس المواطن جهود الهيئة في مكافحة الفساد من خلال تقليص مسالكه ومحاسبة مرتكبيه من جهة، وتقديم الخدمات الفضلى للمواطنين وإعادة الأموال المختلسة والمهربة إلى خزينة الدولة من جهة أخرى، منوّها بأنّ الاضطلاع بهذه المهمّة فيه رفعة للوطن ونصرة للمظلومين والمهمّشين وتوفير العيش بكرامة.

واضاف رئيس الهيئة إنّ مكافحة الفساد مسؤولية تتطلَّب تعاون الجميع وتضافر جهود مديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة كافة، لافتاً إلى "أننا قبلنا هذه المهمَّة وسنضطلع بها بشرفٍ، وسنعمل بحياديَّةٍ ومهنيَّةٍ وفق القانون وتحت مظلة القضاء"، مُشيداً بجهود القاضي "علاء جواد الساعدي" طوال مدّة رئاسته للهيئة، والتعهّد بإكمال مسيرة من سبقوه ممّن تسنّم رئاسة الهيئة.

يشار إلى أن القاضي "حيدر حنون" الحاصل على شهادة الدبلوم العالي في العلوم القضائية، سبق أن تسنّم عدَّة مواقع في السلطة القضائيّة، كان آخرها منصب رئيس محكمة استئناف ميسان منذ تموز من العام المنصرم.

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رئيس النزاهة العراقية الجديدة: سـنعـمـل بحيادية ومهنية وتحت مظلة القضاء