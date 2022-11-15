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مصادر فلسطينية: إطلاق نار يستهدف قوات الاحتلال الاسرائيلي عند مفرق بلدة كفيرت أثناء انسحابها من بلدة برقين غرب جنين بالضفة الغربية

الثلاثاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:١٩ بتوقيت غرينتش

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