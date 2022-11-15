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أ ف ب: الصليب الأحمر الدولي يعلن وصول أول قافلة طبية إلى تيغراي شمال اثيوبيا بعد اتفاق السلام

الثلاثاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

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