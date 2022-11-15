دراسة : الثوم يحسن ضغط الدم ومستويات الكوليسترول والمناعة

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وبينت الدراسة وفق صحيفة ديلي ميل البريطانية أن فوائد الثوم تعود لاحتوائه على العديد من المركبات الطبيعية المفيدة وخصوصاً “الأليسين”، إضافة إلى مركبات الكبريت التي يمتصها النبات من التربة والتي تتحلل إلى حوالي 50 مركباً مختلفاً نشطاً بيولوجياً في الخلايا البشرية تدعم التواصل الخلوي.

ونقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم جمعية الحمية البريطانية كلير ثورنتون وود قولها: إن الأليسين يتشكل عند تقطيع الثوم أو سحقه ويتوقف عن التشكل بمجرد تعرضه للحرارة، لذا ينصح بتركه لعشر دقائق بعد التقطيع لضمان إنتاج الحد الأقصى من هذا المركب.

ولفتت الصحيفة إلى أنه وجدت مراجعة لعدد من الدراسات والتجارب نشرت في مجلة “الطب التجريبي والعلاجي” أن المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم وتناولوا ما بين 600 إلى 900 ملغ من مكملات الثوم لمدة 3 أشهر شهدوا انخفاضاً في ضغط الدم مماثلا لتأثير أدوية عديدة معروفة، وتشير الدراسات إلى أن “الأليسين” والمركبات الأخرى الموجودة في الثوم ذات خصائص مضادة للفيروسات تحسن وظائف الخلايا المناعية ومستويات الكوليسترول وتقلل فرص الإصابة بنزلات البرد.