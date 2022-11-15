مخبر: نسعى من خلال زيادة حصة الفرد الى ازدهار الاستثمارات

العالم- ايران

ولدى لقائه المرجع الديني آية الله حسين نوري همداني في مدينة قم المقدسة اليوم، شرح مخبر وضع البلاد منذ بدء الحكومة الايرانية الحالية مهامها، وبيّن الاجراءات المتخذة لتعديل الدعم الحكومي وتوفير السلع الاساسية وخفظ التضخم وانشاء المساكن وزيادة نسبة توفير فرص العمل وازدهار الاقتصاد وتحسين الوضع المعيشي.

وأشار مخبر الى الطاقات والامكانات المتاحة في البلاد، وقال: خلال العام الماضي، دفعنا 360 تريليون تومان كدعم حكومي للمواطنين، ولكن بعض الناس لم يكونوا يستفيدون من هذا الدعم، وهذا لم يكن عادلا.

وتابع: اليوم ومن خلال تعديل الدعم الحكومي، لا توجد اي أسرة لا تملك الحد الأدنى من العائد.

وأكد النائب الاول لرئيس الجمهورية: اننا في الحكومة نسعى ومن خلال زيادة حصة الفرد، الى تحقيق الازدهار في الاستثمارات، وكذلك نولي الاهتمام بتوفير فرص العمل والمسكن، لكي نصل بسرعة الى مكانتنا المناسبة في المنطقة والعالم.