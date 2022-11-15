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القوات الامنية الايرانية: تعتقل مجموعة إرهابية مسلحة في سراوان بمحافظة سيستان وبلوشستان كانت تخطط لاستهداف احد الاماكن العامة

الثلاثاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

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