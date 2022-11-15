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إردوغان يلتقي إبن سلمان على هامش قمة العشرين

إردوغان يلتقي إبن سلمان على هامش قمة العشرين
الثلاثاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

التقى الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، الثلاثاء، ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في جزيرة بالي الإندونيسية.

العالم ـ السعودية

وأفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن اللقاء جرى بعيدا عن عدسات الصحفيين، فيما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أن "إبن سلمان" و"إردوغان" بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، فضلاً عن آخر المستجدات الإقليمية والدولية.

وحضر اللقاء من الجانب التركي وزراء الخارجية "مولود جاويش أوغلو"، والمالية "نورالدين نباتي"، والزراعة "وحيد كيريشجي"، والناطق باسم الرئاسة التركية "إبراهيم قالن"، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية "فخر الدين ألطون".

ويأتي اللقاء في ظل التقارب المستمر بين البلدين، حيث بدأت السعودية مؤخراً بحث ضخ مزيد من الاستثمارات في تركيا.

والإثنين، أدان الملك "سلمان بن عبدالعزيز" وولي عهده، التفجير الذي وقع الأحد في منطقة تقسيم بوسط مدينة إسطنبول التركية، وأوقع 6 قتلى وأكثر من 80 جريحاً.

وشهدت العلاقات السعودية التركية تحسناً كبيراً، خاصة بعد زيارة "أردوغان" إلى السعودية في أبريل/نيسان الماضي، ثم زيارة "بن سلمان" إلى أنقرة في يوليو/تموز الماضي.

يذكر أن فعاليات قمة مجموعة العشرين انطلقت، الثلاثاء، في جزيرة بالي الإندونيسية حيث يبحث قادة الاقتصادات الكبرى أبرز التحديات حول العالم.

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إردوغان يلتقي إبن سلمان على هامش قمة العشرين