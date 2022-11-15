وزير الخارجية: الشعب الايراني لن يسمح للارهابيين التلاعب بمصالحه وامنه اطلاقا

العالم- ايران

واعرب "امير عبدللهيان" عن تقديره لمشاعر التعاطف والمواساة التي تلقاها من وزير الخارجية الصربي، على خلفية الهجوم الذي نفذته جماعة داعش الارهابية في مرقد السيد شاهجراغ (ع) بمدينة شيراز (جنوب ايران).

ولفت، الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية باعتبارها واحدة من الدول التي عانت الارهاب والتطرف، لطالما كانت السباقة في مكافحة الارهاب على الصعيدين الاقليمي والدولي وقدمت في هذا السياق الكثير من الشهداء بمن فيهم "القائد الشهيد قاسم سليماني".

وتابع : للاسف هناك انظمة تدعي مكافحة الارهاب، لكنها تحاول بشتى السياسات الشريرة ومنها التحريض على العنف والاغتيالات، ان تثني ايران عن مواصلة المضي في مسار التقدم والاقتدار، وذلك بعد فشل سياسة الضغوط القصوى التي مارستها ضد الجمهورية الاسلامية.

وشدد امير عبداللهيان، قائلا : لكن الشعب الايراني لن يسمح اطلاقا بان يتم التلاعب بمصالحة وامنه من قبل الدخلاء الاجانب والارهابيين.

وتطلع وزير الخارجية في رسالته، الى نجاح التعاون بين ايران والدول المستقلة بما فيها جمهورية صربيا، في اتخاذ خطوات قيمة لمكافحة ظاهرة الارهاب البغيضة بشكل حقيقي، والتصدي للسياسات المخادعة التي تنتهجها قوى الغطرسة العالمية.