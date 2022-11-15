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استشهاد عقيد في حرس الثورة الاسلامية على يد مجهولين بعد اخفاقهم في اثارة اعمال الشغب داخل مدينة بوكان في اذربيجان الغربية شمال غربي ايران

الثلاثاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

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