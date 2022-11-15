استشهاد عقيد في حرس الثورة الاسلامية على يد مجهولين بعد اخفاقهم في اثارة اعمال الشغب داخل مدينة بوكان في اذربيجان الغربية شمال غربي ايران

قناة العالم
الثلاثاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٧:٠٠ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
الخزانة الأميركية تفرض اجراءات حظر جديدة على مؤسسات وأفراد بزعم المساهمة في إنتاج ونقل مسيّرات إيرانيّة إلى روسيا لاستخدامها في أوكرانيا
وزير الخارجيّة الأذربيجاني: أذربيجان: مستعدّون لتعزيز علاقتنا مع إيران وحل سوء التفاهمات الحاصلة والاتّصالات بين قادة البلدين إيجابيّة
وزير الخارجيّة الايراني لنظيره الأذربيجاني: الإشارة إلى سوء التفاهمات في الإعلام لا تحل المشاكل بل توفر الأرضيّة لاستغلالها من قبل الأعداء
وزير الخارجيّة الايراني لنظيره الأذربيجاني: احترام سيادة البلدان ووحدة أراضي الآخرين وعدم التّدخل في شؤونهم الداخليّة مبدأ هام واساسي
وزير الخارجيّة الايراني في اتصال هاتفي مع نظيره الأذربيجاني: نعرب عن انزعاجنا من بعض التّصريحات غير الواقعيّة في الأيّام الأخيرة
المتحدث باسم قوى الامن الداخلي في ايران يعلن اعتقال 11 من مثيري الشغب كانوا ينوون اغلاق سوق طهران الكبير تحت التهديد
استشهاد عقيد في حرس الثورة الاسلامية على يد مجهولين بعد اخفاقهم في اثارة اعمال الشغب داخل مدينة بوكان في اذربيجان الغربية شمال غربي ايران
القوات الامنية الايرانية: تعتقل مجموعة إرهابية مسلحة في سراوان بمحافظة سيستان وبلوشستان كانت تخطط لاستهداف احد الاماكن العامة
رئيس وزراء الإحتلال المنتهية ولايته يائير لابيد: تل أبيب لن تسمح بأن يستجوب مكتب التحقيقات الفدرالي جنودها في مقتل الصحافية شيرين أبوعاقلة
ا ف ب: مقتل شخصين في قصف أوكراني على منطقة بلغورود الروسية
استشهاد عقيد في حرس الثورة الاسلامية على يد مجهولين بعد اخفاقهم في اثارة اعمال الشغب داخل مدينة بوكان في اذربيجان الغربية شمال غربي ايران
الثلاثاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
هاشتاغ
السعودية عاصمة المخدرات في الشرق الاوسط
الثلاثاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٥
خاص بالعالم- مراسلون
شاهد.. نتائج الانتخابات المزورة في البحرين
الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٠
خاص بالعالم- مراسلون
ايران واستهداف الجماعات الإرهابية في شمال العراق..الحدث والأسباب
الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠١
خاص بالعالم- مراسلون
المصالحة الشعبية في سوريا
الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٨
خاص بالعالم- مراسلون
تعاظم القدرة العسكرية الايرانية ورعب الاحتلال
الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٧
نوافذ
إصلاحات بن سلمان والفساد المستشري- الجزء الثاني
الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١١:٢٤
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
خلال اقتحام الاحتلال..
إصابة طفل واعتقال 3 مواطنين في منطقة سنجر جنوب الخليل+ فيديو
مصرع احد كوادر القضاء في خراسان الرضوية
تسجيل 85 خرقا لقوى العدوان في الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية
إبن سلمان يلتقي ريشي سوناك على هامش قمة العشرين
استشهاد عقيد في الحرس الثوري شمال غربي البلاد
تركيا ننشئ نقطة عسكرية جديدة في ريف إدلب
مقالات و تحليلات
صحفي مصري: إنجازات حماس والمقاومة ستسوء وجه نتنياهو
اتصال ملك الأردن مع نتنياهو.. كسر للجليد أم رغبة أمريكية؟
ما هو الأسوأ على الصعيد السياسي والإقتصادي والمالي؟
الردّ الخشن على حروبهم الخشنة والناعمة!
في ظل تنامي المقاومة.. نتنياهو وحكومته الفاشية الى أين؟
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.