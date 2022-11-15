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إبن سلمان يلتقي ريشي سوناك على هامش قمة العشرين

إبن سلمان يلتقي ريشي سوناك على هامش قمة العشرين
الثلاثاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٦ بتوقيت غرينتش

التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين في مدينة بالي بإندونيسيا.

العالم ـ السعودية

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون القائم بين البلدين في عدد من المجالات، إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما حضر اللقاء من الجانب السعودي، وزير الطاقة عبد العزيز بن سلمان، ومستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة ماجد بن عبد الله القصبي، والوفد الرسمي لرئيس الوزراء.

والتقى إبن سلمان مع الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" على هامش قمة مجموعة العشرين وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، فضلاً عن آخر المستجدات الإقليمية والدولية.

يذكر أن فعاليات قمة مجموعة العشرين انطلقت، الثلاثاء، في جزيرة بالي الإندونيسية حيث يبحث قادة الاقتصادات الكبرى أبرز التحديات حول العالم.

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