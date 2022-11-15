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وزير الخارجيّة الأذربيجاني: أذربيجان: مستعدّون لتعزيز علاقتنا مع إيران وحل سوء التفاهمات الحاصلة والاتّصالات بين قادة البلدين إيجابيّة

الثلاثاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

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