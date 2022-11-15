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ايران تعرب عن استيائها لبعض التصريحات غير الواقعية من الجانب الأذربيجاني

ايران تعرب عن استيائها لبعض التصريحات غير الواقعية من الجانب الأذربيجاني
الثلاثاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش

أعرب وزير الخارجية الايراني خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأذربيجاني عن استيائه لبعض التصريحات غير الواقعية التي صدرت خلال الأيام الأخيرة، معتبرا احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية يعد مبدأ هاما ورئيسيا.

العالم- ايران

وخلال الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية الايراني أمير عبد اللهيان ونظيره الاذربيجاني جيحون بيراموف ،بحث الجانبان العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب أمير عبداللهيان عن استيائه لبعض التصريحات غير الواقعية التي صدرت خلال الأيام الأخيرة معتبرا احترام سيادة الدول ووحدة اراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية يعد مبدأ هاما ورئيسيا.

واعتبر وزير الخارجية الايراني القنوات الرسمية والدبلوماسية بانها أفضل مسار لحل سوء الفهم والخلاف في وجهات النظر بين البلدين مؤكدا أن إثارة مثل هذه المواضيع في وسائل الإعلام لن تساعد على حل القضية فحسب بل تمهد الارضية لاستغلالها من قبل الاعداء.

ووصف أمير عيداللهيان تطوير العلاقات مع دول الجوار، بما فيها جمهورية أذربيجان تعد أولوية في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الايرانية مشددا على ضرورة تعزيز العلاقات الشاملة بين البلدين.

ووجه أمير عبد اللهيان لنظيره الأذربيجاني دعوة للمشاركة في مبادرة الجمهورية الاسلامية الايرانية المعروف باجتماع 3 + 3 في طهران كإطار لتسوية القضايا الإقليمية عبر الحلول الدبلوماسية.

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ايران تعرب عن استيائها لبعض التصريحات غير الواقعية من الجانب الأذربيجاني