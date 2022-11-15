حكومة نتنياهو رهينة الأحزاب الدينية اليمنية المتطرفة + فيديو

العالم – الاحتلال

أدى أعضاء الكنيست الـ25 اليمين.. لكن من غير الواضح وجود اختراق لمفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نتنياهو.. حيث مازالت العديد من الملفات عالقة، ومن ضمنها الخلاف على وزارتي المالية والأمن.

وفي حديث لقناة العالم لفت المحلل السياسي أحمد منى أن نتنياهو سيبقى رهينة لأن الجانب المقابل "لديهم عدة مقاعد ومن ضمنها الكتل اليمينية المتطرفة، حيث يمتلكون 8 مقاعد.. وآخرون لديهم 22 مقعد.. نتنياهو سيضع يده بيدهم وسيكون رهينة لهم ولأوامرهم، لأنه بالأصل يتبعهم ويتبع مبادئهم وآرائهم."

أداء اليمين لأعضاء الكنيست هذا جاء وسط استبعاد حلف اليمين للحكومة الجديدة كما كان متوقعاً، لكن الخلافات و توقف الاتصالات بين حزبي الصهيونية الدينية والليكود والتي تطالب وتصر على حقيبتي الجيش والمالية.. وهذا ما يفرضه نتنياهو لأنه سيكون أكثر رهينة ومكبل اليدين ويضعه أمام تحديات داخلية وخارجية تعصف بحكومته ورئاسته لهذه الحكومة الضيقة.

وفي حديث لمراسلنا أشار المختص بالشأن الإسرائيلي حازم نجيب: "أكيد هي تحديات لنتنياهو وأتصور أنها سوف تشكل عوائق، لأن الحكومة يتم تشكيلها من شيء ثاني، ونتنياهو سوف يفعل كل ما بوسعه."

وتأتي مراسم الكنيست هذه بعد أن كلف هرتسوغ رئيس كيان الاحتلال رئيس حزب الليكود نتنياهو مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، بعد حصول معسكره على غالبية الأعضاء بالكنيست، وذلك على الرغم من محاكمة نتنياهو بتهم الفساد وخيانة الأمانة.

يحاول بنيامين المكلف بتشكيل الحكومة الهروب والخروج كرهينة من تلك الأحزاب.. لكن كل محاولاته ستبوء بالفشل وسيبقى رهينة وأسير الأحزاب الدينية اليمنية المتطرفة.

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