اصدار اول حكم بدوي بالاعدام بحق احد مثيري الشغب في ايران

العالم- ايران

وافاد المركز الاعلامي للسلطة القضائية، انه بعد عقد محاكمة عدد من متهمي اثارة الشغب في محافظة طهران، بدأت الاحكام البدوية لهذه الملفات تصدر تباعا من قبل محكمة الثورة.

وفي يوم الاحد الماضي، تم اصدار اول حكم بدوي من قبل محكمة الثورة بطهران، بالإعدام بحق احد المتهمين والحبس من 5 الى 10 سنوات بحق خمسة متهمين آخرين.

واستمرارا لهذه الوتيرة، وبعد عقد جلسات عديدة بالمحكمة، صدرت احكام بدوية عدد آخر من متهمي اثارة الشغب ضمن هذا الملف.

ومن بين هذه الاحكام، الحكم بالاعدام بحق متهم استخدم السلاح الابيض في الشوارع واثار الرعب والهلع بين المواطنين وقام بإضرام النار في دراجة نارية لأحد المواطنين، وهاجم شخصا وأصابه بجراح.

وقد نسبت الى المتهم تهمة "المحاربة عبر إشهار السلاح الابيض بحيث اثار الرعب والهلع".

الجدير بالذكر ان الحكم الصادر بحق المتهم هو حكم بدوي وهو قابل للطعن والاستئناف، وكذلك نظرا لكون جميع الاحكام الصادرة حتى الآن بحق المتهمين بأعمال الشغب هي احكام بدوية، فهي قابلة للطعن والاستئناف، وأيضا لا يمكن نشر تفاصيلها.

وسيتم نشر التفاصيل بعد اصدار الاحكام النهائية.