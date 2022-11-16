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الحكومة البولندية ترفع حالة التأهب للوحدات العسكرية

الحكومة البولندية ترفع حالة التأهب للوحدات العسكرية
الثلاثاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:١٢ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة البولندية بيوتر مولر، رفع جاهزية الوحدات العسكرية البولندية، وأشار الى أنه يتم النظر فيما إذا كنا سنحتاج إلى تفعيل المادة 4 لحلف الناتو.

العالم - أوروبا

وقال مولر: "فيما يتعلق بالوضع الحالي، تم إدخال إجراءات منصوص عليها في مثل هذه الحالة، بما في ذلك قرار برفع الاستعداد القتالي لبعض الوحدات القتالية العسكرية على أراضي بولندا، ورفع الاستعداد القتالي لبعض وحدات وكالات إنفاذ القانون الأخرى".

وأكد المتحد1 باسم الرئاسة البولندية، أنه يجري حاليا محادثات بين الرئيس البولندي والأمين العام لحلف الناتو يتم فيها مراجعة مقررات المادة 4 من ميثاق الحلف.

وكان رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراوسكي قد دعا في وقت سابق لعقد اجتماع للجنة مجلس الأمن التابعة لمجلس الوزراء سقوط صواريخ على أراضي البلاد.

ويأتي ذلك على خلفية المعلومات عن سقوط صاروخين على الأراضي البولندية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل شخصين. وأفادت وسائل الإعلام البولندية بأن الصاروخين روسيان، الأمر الذي نفته وزارة الدفاع الروسية.

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