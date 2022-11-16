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ناشط سعودي يطالب حكومة إبن سلمان بالإفراج الفوري عن "الأمير عبدالله بن فيصل"

ناشط سعودي يطالب حكومة إبن سلمان بالإفراج الفوري عن
الأربعاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

طالب الناشط السعودي، غانم الدوسري ، سلطات رياض بالإفراج الفوري عن الأمير عبدالله بن فيصل بن خالد آل سعود وتعويضه معنويا وماديا عما لحق به من أذى.

العالم - السعودية

وكتب الدوسري في حسابه بتويتر، "انتقاد محمد بن سلمان وسياساته ليس جريمة "!

وكان الامير السعودي طالب دراسات عليا في جامعة نورث إيسترن ببوسطن ، ونادراً ما ذكر أنه كان عضواً في العائلة المالكة السعودية المترامية الأطراف . وأكدت مصادر اعلامية أنه بعد أن سُجن أمير زميل - ابن عم - في السعودية، ناقش الأمير عبد الله الأمر مع أقاربه في مكالمات أُجريت من الولايات المتحدة ، وفقًا لمسؤولين سعوديين كانوا يستمعون بطريقة ما. وفي رحلة العودة إلى السعودية ، سُجن الأمير عبد الله بسبب تلك المكالمات. تم رفع العقوبة الأولية البالغة 20 عامًا إلى 30 عامًا لاحقا.

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ناشط سعودي يطالب حكومة إبن سلمان بالإفراج الفوري عن "الأمير عبدالله بن فيصل"

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