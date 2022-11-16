شاهد.. غزة تحتفي بعملية سلفيت وتناصر الضفة والقدس

العالم - خاص بالعالم

ورفع المشاركون في المسيرة صور الشهيد محمد صوف منفذ عملية سلفيت التي قتل فيها ثلاثة مستوطنين واصيب اخرون، ولافتات داعمة للمقاومة في الضفة والقدس.

وأشاد القيادي في حركة حماس محمود البيك بعملية سلفيت ومنفذها، مؤكدا أن انتفاضة الشعب الفلسطيني في الضفة مستمرة وممتدة.وقال البيك إن اهالي الضفة وغزة والقدس وبإسناد من الداخل المحتل يلتحمون مرة واحدة للوصول إلى الصلاة في ساحات الأقصى المبارك.

هذا وقتل ثلاثة مستوطنين وأصيب آخرون بعمليتي طعن ودهس نفذها فلسطينيان في مستوطنة أرئيل جنوب نابلس الثلاثاء، واستشهد الفلسطينيان بعد مطاردة واشتباكات مع قوات الاحتلال، واعتبرت وسائل إعلام الاحتلال أن العملية تعكس هشاشة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وفشلها الذريع.