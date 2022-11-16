متحدث الخارجية الايرانية: يدين إيواء استراليا للإنفصاليين والارهابيين وصمتها بشأن الهجوم الارهابي في شيراز

قناة العالم
الأربعاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٧:١٧ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
وزير الخارجية الايراني للصحافيين: أميركا من خلال وزراء خارجيات بعض الدول تبلغنا أنها على عجلة من أمرها فيما يخص الاتفاق النووي
وزير الخارجية الايراني للصحافيين: آخر ما تبادلنه من رسائل بيينا وبين الاميركيين حول الاتفاق النووي كان قبل ثلاثة أيام
وزير الخارجية الايراني للصحافيين الأميركيون يراؤون في تصريحاتهم فهم على تواصل معنا دائما حول الاتفاق النووي
الخارجية الايرانية تستدعي السفير الاسترالي بشأن تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الأسترالي حول ايران
متحدث الخارجية الايرانية: يدين إيواء استراليا للإنفصاليين والارهابيين وصمتها بشأن الهجوم الارهابي في شيراز
متحدث الخارجية الايرانية: استراليا من خلال منعها البحث المهني لمقتل طالبي اللجوء حتى مقتل 500 مواطن في سجونها تفتقر لقضايا حقوق الانسان
متحدث الخارجية الايرانية: بإمكاننا تزويد استراليا بالرواية الصحيحة حول التطورات في ايران بعيدا عن الجدل الاعلامي
متحدث الخارجية الايرانية ناصر كنعاني: رئيس وزراء استراليا اتخذ نهجا خاطئا وفق معلومات كاذبة يمكنها ان تسيء العلاقات بين ايران واستراليا
مسؤولون اميركيون يرجحون أن يكون الصاروخ الذي سقط في بولندا اوكرانيا لاعتراضه صاروخا روسيا
الخزانة الأميركية تفرض اجراءات حظر جديدة على مؤسسات وأفراد بزعم المساهمة في إنتاج ونقل مسيّرات إيرانيّة إلى روسيا لاستخدامها في أوكرانيا
متحدث الخارجية الايرانية: يدين إيواء استراليا للإنفصاليين والارهابيين وصمتها بشأن الهجوم الارهابي في شيراز
الأربعاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
أهم الأخبار
شاهد.. التدخل السعودي السافر في الشؤون الداخلية اللبنانية
الأربعاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥١
مع الحدث
مجزرة المهاجرين الافارقة في السعودية وصمت العالم
الأربعاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٧
خاص بالعالم- مراسلون
بانوراما: مفاعيل عمليات المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال وملفات قمة العشرين الساخنة
الثلاثاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٨
هاشتاغ
السعودية عاصمة المخدرات في الشرق الاوسط
الثلاثاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٥
خاص بالعالم- مراسلون
شاهد.. نتائج الانتخابات المزورة في البحرين
الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٠
خاص بالعالم- مراسلون
ايران واستهداف الجماعات الإرهابية في شمال العراق..الحدث والأسباب
الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠١
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
عالم دين بحريني يضرب عن الطعام
لماذا تتأخر الزيارة الصينية للسعودية؟
كنعاني: استراليا غير مؤهلة أخلاقياً لتقديم مواعظ عن حقوق الإنسان
ناشط سعودي يطالب حكومة إبن سلمان بالإفراج الفوري عن "الأمير عبدالله بن فيصل"
شاهد.. غزة تحتفي بعملية سلفيت وتناصر الضفة والقدس
المبعوث الأممي يحث القادة الليبيين على إحراز تقدم بملف الانتخابات
مقالات و تحليلات
صحفي مصري: إنجازات حماس والمقاومة ستسوء وجه نتنياهو
اتصال ملك الأردن مع نتنياهو.. كسر للجليد أم رغبة أمريكية؟
ما هو الأسوأ على الصعيد السياسي والإقتصادي والمالي؟
الردّ الخشن على حروبهم الخشنة والناعمة!
في ظل تنامي المقاومة.. نتنياهو وحكومته الفاشية الى أين؟
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.