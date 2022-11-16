الأربعاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٧:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الخارجية الايرانية تستدعي السفير الاسترالي بشأن تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الأسترالي حول ايران

الأربعاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عالم دين بحريني يضرب عن الطعام

لماذا تتأخر الزيارة الصينية للسعودية؟

كنعاني: استراليا غير مؤهلة أخلاقياً لتقديم مواعظ عن حقوق الإنسان

ناشط سعودي يطالب حكومة إبن سلمان بالإفراج الفوري عن "الأمير عبدالله بن فيصل"

شاهد.. غزة تحتفي بعملية سلفيت وتناصر الضفة والقدس

المبعوث الأممي يحث القادة الليبيين على إحراز تقدم بملف الانتخابات