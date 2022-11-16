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رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: لا يوجد لدينا برنامج حول استضافة وفد من الوكالة الدولية في دهران حاليا

الأربعاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٣ بتوقيت غرينتش

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