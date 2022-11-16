عبداللهيان يستعرض إجراءات الجهاز الدبلوماسي لاجهاض الحظر ومكائد أميركا والغرب

العالم - ايران

جاء ذلك خلال اجتماع رؤساء ونواب رؤساء مجموعات الصداقة البرلمانية بمجلس الشورى الاسلامي مع الدول الاخرى مع وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان بمقر الوزارة مساء الثلاثاء.

وفي هذا الاجتماع ، اكد رؤساء ونواب رؤساء مجموعات الصداقة البرلمانية في تصريحاتهم على ضرورة تعزيز الدبلوماسية البرلمانية واستخدام قدراتها العالية في دفع السياسة الخارجية للبلاد الى الامام، وعبروا عن آرائهم وعرضوا الحلول المقترحة في هذا الشأن بالإضافة إلى قضايا مهمة أخرى متعلقة بالسياسة والعلاقات الخارجية، وشددوا على المزيد من التفاعل والتعاون بين مجلس الشورى والجهاز الدبلوماسي.

واعتبر وزير الخارجية مقترحات وحلول نواب المجلس في مجموعات الصداقة البرلمانية بأنها بناءة ومهمة ، وأكد على ضرورة تعزيز التفاعل المستمر والفعال بين وزارة الخارجية ونواب المجلس وأعضاء مجموعات الصداقة البرلمانية بهدف تعزيز نشاط الدبلوماسية البرلمانية في هذا السياق.

كما قام أمير عبداللهيان في هذا الاجتماع بتحليل التطورات السياسية الدولية الحالية وأشار إلى الضغوط المتزايدة وفرض اجراءات الحظر والجولة الجديدة من الدسائس المعقدة من قبل اميركا وبعض الدول الغربية ضد الجمهورية الإسلامية الايرانية وشرح اجراءات الجهاز الدبلوماسي في اجهاض هذه العملية، داعيا للمزيد من استخدام طاقة الدبلوماسية البرلمانية في هذا الاتجاه.