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فشل مفاوضات تشكيل حكومة نتنیاهو

فشل مفاوضات تشكيل حكومة نتنیاهو
الأربعاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:١٨ بتوقيت غرينتش

أبلغ حزب الليكود اليوم الأربعاء، ممثلي حزب الصهيونية الدينية ويهودت هتوراة بإلغاء اجتماعات التفاوض المقررة لبقية اليوم.

العالم - الاحتلال

وقال نتنياهو أمس، في لقاء مع سموتريتش، إنه يعارض اسناد حقيبة وزارة الحرب في الحكومة المقبلة ،الى سموتريتش من اجل ان يكون هناك سلوك سلوك معتدل في المجال السياسي والأمني ​​حتى نهاية ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن حسب موقع واللا العبري.

الصهيونية الدينية تطالب بحقيبة المالية أو حقيبة الدفاع، لكن بعد أن أعلن رئيس حزب شاس أرييه درعي أنه مهتم بتولي منصب وزير المالية أعلن حزب سموتريتش علنا ​​أنه يريد وزارة الحرب في الحكومة الجديدة.

وذكر موقع "والا" العبري أنه لم يحدث انفراج في المناقشات حول القضايا المطروحة لتشكيل الحكومة.

وأشار إلى أنه في الاجتماع الذي عقد أمس في الكنيست بين رئيس الليكود بنيامين نتنياهو ورئيس الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتس كان هناك توتر بين الطرفين ولم يتوصل الطرفان إلى أي اتفاق.

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