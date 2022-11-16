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مراسل العالم: الاحتلال يحاول التحريض ضد قطاع غزة +فيديو

الأربعاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:١٧ بتوقيت غرينتش

قال مراسل العالم في رأم الله، إن كيان الاحتلال يحاول التحريض ضد قطاع غزة من خلال اتهامها بانها هي من تقف واراء العمليات البطولية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

العالم - مراسلون

وقال مراسلنا، إن وسائل الاعلام العبرية مازالت تتحدث عن العملية البطولية في "أرئيل" جنوب نابلس، بما أنها شلكلت هزة جديدة بالنسبة لامن الكيان.

وأضاف، أن كيان الاحتلال انتقل بتهديداته من الضفة الغربية الى قطاع غزة حيث البعض في داخل الكيان وجه الاتهام الى قطاع غزة بان القطاع هو من يحرض على هذه العمليات، وعليه يجب ان تكون هناك ردة فعل تجاه القطاع.

واوضح مراسلنا، أن الشارع الفلسطيني يرى أن العملية البطولية في "أرئيل" جنوب نابلس هي ردة فعل طبيعي على العدوان الاسرائيلي المستمر في الضفة الغربية المحتلة.

واشار مراسلنا الى أن الشارع الفلسطيني الحكومة يرى أن حكومة كيان الاحتلال المقبلة، ستكون أكثر عدوانية من سابقاتها بما تتكون من تيارات يمينية متطرفة تتخذ قتل الفلسطيني منهجا لها.

هذا وتتوالى ردود الأفعال الفلسطينية حول عملية أرئيل جنوب نابلس التي أدت لمقتل 3 مستوطنين وإصابة آخرين، حيث نظمت حركة حماس في شمال قطاع غزة مسيرة جماهيرية ابتهاجا بالعملية البطولية في سلفيت ونصرة للضفة والقدس المحتلتين.

يذكر أن يوم الثلاثاء قتل ثلاثة مستوطنين، واصيب آخرون بعمليتي طعن ودهس نفذها فلسطينيان في مستوطنة أرئيل جنوب نابلس، واستشهد الفلسطينيان بعد مطاردة واشتباكات مع قوات الاحتلال. ورأت وسائل إعلام عبرية أن العملية تعكس هشاشة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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