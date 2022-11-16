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بايدن يبلغ حلف الناتو ومجموعة السبع بمصدر الصاروخ الذي سقط في بلدة بولندية

بايدن يبلغ حلف الناتو ومجموعة السبع بمصدر الصاروخ الذي سقط في بلدة بولندية
الأربعاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:١٢ بتوقيت غرينتش

أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن حلف الناتو والشركاء في مجموعة السبع الكبار (G7) بأن الصاروخ الذي سقط على الأراضي البولندية أطلقته أوكرانيا الدفاعات الجوية الأوكرانية.

العالم - أوروبا

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، عقد قادة دول مجموعة السبع وعدد من دول الناتو اجتماعا طارئا على هامش قمة مجموعة العشرين بسبب سقوط صاروخ في بولندا.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن عقد في وقت مبكر من يوم الأربعاء اجتماعا طارئا مع العديد من قادة مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي في أعقاب الحادث الصاروخي.

وبعد المحادثات، قال الزعيم الأمريكي إنه بناء على المسار، من غير المرجح أن يكون الصاروخ قد أطلق من روسيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء إنه لم يتم شن أي ضربات على أهداف بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية بوسائل التدمير الروسية.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام محلية بولندية، بمقتل شخصين إثر سقوط صاروخين في مقاطعة لوبلين جنوب شرقي بولندا قرب الحدود مع أوكرانيا، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافسكي دعا إلى عقد اجتماع عاجل للجنة الأمن القومي والدفاع للتشاور حول الأمر.

وسارع مسؤولون بولنديون وكذلك وسائل الإعلام البولندية أمس الثلاثاء، بتوجيه اصابع الاتهام إلى روسيا. وقد نفت وزارة الدفاع الروسية صحة المزاعم البولندية واعتبرتها "استفزاز متعمدا".

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