الأربعاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢
١١:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الأسبوع الأسود .. جرائم بالجملة يرتكبها النظام السعودي

الأربعاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١١:٣٣ بتوقيت غرينتش

جرائم لاتوصف يرتكبها النظام السعودي خلال أيام قليلة تضاف الى سجله الحقوقي الاسود، حيث أكدت منظمات حقوقية ان جرائم نظام آل سعود تخطت جميع المقاييس.

روابط ذات صلة

نساء اليمن لن يبعن شرفهن كما باع مرتزقة العدوان شرفهم

فيديو يكشف فضائح تحالف العدوان بحق النساء في مخيمات الحديدة

ناشط يمني يتهم السعودية بقتل طفله الرضيع

فيديوغرافيك: خاشقجي اليمن.. جريمة قتل مرعبة بحق شاب يمني في الرياض

الكشف عن تفاصيل مرعبة عن جريمة قتل يمني في السعودية + صور

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إستهداف ناقلة النفط إنما هي مسرحية إسرائيلية

من وراء استهداف ناقلة النفط "الإسرائيلية" بطائرة مسيّرة قبالة سواحل عمان؟

الأسبوع الأسود .. جرائم بالجملة يرتكبها النظام السعودي

أهالي قرية البولادية بريف القامشلي يطردون رتلاً للاحتلال الأمريكي

بلجيكا: نظام اعتراض الصواريخ الأوكراني وراء سقوط الصاروخ في بولندا

مسؤول في حزب الله: نريد رئيس يحمل همّ البلد ولا يطعن المقاومة بظهرها