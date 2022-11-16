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أ ف ب: برنامج الأغذية العالمي يعلن دخول أول قافلة مساعدات إلى تيغراي منذ توقيع اتفاق السلام في إثيوبيا

الأربعاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤٤ بتوقيت غرينتش

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