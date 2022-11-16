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برلماني إيراني: عازمون على زيادة الصادرات إلى روسيا

برلماني إيراني: عازمون على زيادة الصادرات إلى روسيا
الأربعاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني "إبراهيم رضائي" إن إيران عاقدة العزم على زيادة الصادرات إلى روسيا وتم توفير شروط خاصة لزيادة حجم التجارة بين البلدين.

العالم - إيران

وقال رضائي في لقاء عدد من رجال الأعمال الروس: في مجال العلاقات الاقتصادية، يمتاز التعاون الثنائي بين إيران وروسيا بتقدم جيد، ويعد تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة المؤقتة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي خطوة أخرى قيّمة ومهمة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأشار إلى القدرات والطاقات الإيرانية العديدة في القطاعات الاقتصادية والزراعية والتعدينية والصناعية والسياحية، قائلا: إن هذه القدرات ستوفر أرضية مناسبة لتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمار.

وأضاف: بسبب اتباع واشنطن سياسة الأحادية في النظام الدولي بأسلوب فرض الحظر، ونظرا للظروف الجيوسياسية الجديدة ومتطلبات حسن الجوار يجب على إيران وروسيا كجارتين كبيرتين، اتخاذ خطوات أكبر نحو التقارب والتعاون.

وصرح أن إيران وروسيا تعاونتا معا يدا بيد في مكافحة الإرهاب والتطرف في المنطقة وخاضتا معاً تجارب ناجحة، قائلا: لو لم يكن هذا التعاون والتعاضد بين البلدين، كان الإرهاب والتطرف تتوسع في منطقة الشرق الأوسط بأكملها وتصل إلى القوقاز ومنطقة أرس الشمالية.

وأضاف: حاليا على الرغم من العقوبات والضغوط المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإنها تعمل على تحقيق الاستقرار في غرب آسيا.

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برلماني إيراني: عازمون على زيادة الصادرات إلى روسيا