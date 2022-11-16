مسؤول صهيوني سابق: التعاون بين إيران والصين وروسيا مقلق

العالم - إيران

وأكد هذا المسؤول الصهيوني السابق الذي كان يتحدث لصحيفة "ديلي اكسبرس" في واشنطن ضرورة أن يستولي القلق على الجميع من التعاون الاقتصادي القائم بين هذه الدول، في معرض اشارته إلى التقارب بين كل من إيران وروسيا والصين.

كما أعرب "ناغيل" عن قلقه من التعاون بين بكين وطهران، خاصة وان الاخيرة تريد العودة إلى الاتفاق النووي، ووصف الدول الثلاث بمحور الشر ومصدر قلق كبير للغرب.

وتابع قائلا: أن روسيا مدينة حاليا لإيران وذلك لأن الأخيرة تزودها بالمسيرات الانتحارية وربما ترسل لها في المستقبل الصواريخ الباليستية والاسلحة الاخرى – على حد زعمه -.

وقال المسؤول الصهيوني السابق: لا اتصور أن ترسل روسيا التقنية أو الانظمة النووية إلى إيران، بل اتصور أن موسكو قد تبعث إلى إيران اسلحة في المستقبل للتعويض عن ذلك.

وأعرب عن اعتقاده بأن روسيا لاتقوم بهذا العمل في الوقت الحالي لأنها مشغولة بالحرب ولاتملك الاسلحة الكافية لإرسالها إلى إيران، وزعم أن الأخيرة هي التي تبعث في الوقت الحالي الاسلحة إلى روسيا، الا أن هذه المشكلة سوف تتفاقم بعد انتهاء الحرب وربما تتوتر العلاقات بين طهران وموسكو التي تعتبر احدى المشاكل الكبيرة للغاية.

ورأى أن عودة إيران إلى الاتفاق النووي ربما ليس أكثر الخيارات أمنا خاصة وان روسيا والصين تعتبران من الدول التي وقعت على الاتفاق النووي.

واستهزأ هذا المسؤول الصهيوني بكل من اميركا واوروبا قائلا: شكرا لاصدقائنا في اميركا واوروبا الذين يمكن أن يتوصلوا إلى تفاهم لإحياء الاتفاق النووي مع إيران في غضون 5 دقائق دون الأخذ بعين الاعتبار ماتفعله إيران وروسيا في اوكرانيا حاليا.

وقال: على أميركا أن تعلم جيدا بأنه لاوجود للاتفاق النووي، روسيا والصين ليستا بعد الآن شريكين لمجلس الامن الدولي، حيث أنهم يمنحان إيران مابوسعهما ولاتعتبران ضمن مجموعة ۱+۵.

واضاف قائلا: أن إيران تساعد روسيا ايضا كي تصبح في امان من تصعيد الحظر على الأخيرة، اذ أن إيران تزود الاخيرة بالمعلومات والعلاقات بين الخبراء الروس والإيرانيين ودية للغاية.