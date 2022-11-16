التعاون بين إيران وأندونيسيا يعزز أمن خطوط الملاحة البحرية

العالم - إيران

جاء ذلك في تصريح ادلى به العقيد ركن بحري فرهاد فتاحي قائد المجموعة القتالية التابعة للبحرية الإيرانية، خلال لقائه في جاكارتا، قائد الأسطول الأول للبحرية الأندونيسية الأدميرال يايان سفيان.

وقال: يسعدنا كثيرا أننا نحل ضيوفا على دولة أندونيسيا الشقيقة والصديقة في هذه المهمة البحرية التي تتماشى مع تنفيذ أوامر القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية وكذلك لضمان أمن خطوط الملاحة البحرية الدولية.

واعتبر رسالة السلام والصداقة إلى دول العالم شعار هذه المجموعة البحرية وقال: نأمل أن تتعزز العلاقات الودية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأندونيسيا في المجال البحري من خلال نقل الخبرات التدريبية وإجراء مناورات مشتركة بين القوات البحرية للبلدين.

كما اعتبر المسؤولية الهامة لدول الخليج الفارسي وهي السعي لتحقيق السلام والاستقرار الإقليميين بأنها تعود بالفائدة على المجتمع الدولي وقال: إن التعاون بين القوتين البحريتين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأندونيسيا ضمانة لتعزيز أمن خطوط الملاحة البحرية.

من جانبه اعتبر قائد الأسطول الأول للبحرية الأندونيسية، الأدميرال يايان سفيان، استضافة المجموعة البحرية الإيرانية مبعث فخر لبلاده وقال: إن النقطة اللافتة بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي إتقان خبرائها العلوم والتكنولوجيا، لا سيما في مجال الصناعات الدفاعية المتقدمة، الأمر الذي يشكل عنصر ردع بوجه التهديدات الخارجية ضد إيران.

ووصف الأدميرال يايان سفيان الموقع الجغرافي لإيران وأندونيسيا بانه استراتيجي في العالم وقال: إيران لديها إدارة استراتيجية بسبب إشرافها على مياه الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان وأندونيسيا أيضاً بامتلاكها 4 ممرات مائية مهمة، ولا سيما مضيق مالاغا، تشهد مرور جزء كبير من الأسطول التجاري العالمي عبر هذه المنطقة.