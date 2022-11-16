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شركة النفط اليمنية: العدوان ما يزال يمارس القرصنة على سفن الوقود بالشراكة مع الأمم المتحدة لمضاعفة معاناة اليمنيين

الأربعاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٤ بتوقيت غرينتش

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