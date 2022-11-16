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حظر أميركي يطال رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني وإعلاميين آخرين

حظر أميركي يطال رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني وإعلاميين آخرين
الأربعاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش

أدرجت وزارة الخزانة الأميركية أسماء 6 ناشطين إعلاميين إيرانيين على قائمة حظرها.

العالم - إيران

وبحسب هذا البيان، فإن أسماء بيمان جبلي (رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني)، وأحمد نوروزي (مدير الإعلام الأجنبي في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني)، ومحسن برمهاني (مستشار الإعلام المرئي في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني)، ويوسف بورأنواري (مدير التخطيط في الإعلام الخارجي)، وآمنة سادات ذبيح بور(مراسلة)، وعلي رضواني (مقدم برامج) أدرجت جديداً في قائمة العقوبات الأميركية.

وعلى هامش اجتماع مجلس الوزارء وحول حظر قناة "برس تي في" من قبل الاتحاد الأوروبي شدد رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني بيمان جبلي بالقول: إنها ليست المرة الأولى التي يزعم فيها الغرب حرية التعبير ويطرح ذلك على أنه امتياز يمتاز به فيما يتصرف عكس ذلك.. على الرغم من أن منافسي قناة برس تي في أقوياء للغاية ويتلقون الكثير من الدعم، وينافسون في ساحة غير متكافئة، إلا أنهم لا يستطيعون تحمل هذا الحد الأدنى من الحضور لنا.. القنوات الإيرانية الموجهة إلى خارج البلاد وبفضل الخبرة والاستعداد اللازمين فإنها سوف تتغلب بالتأكيد على هذا الوضع والتحدي، وكما في السابق سوف يصل صوت الجمهورية الإسلامية إلى شعوب العالم.

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حظر أميركي يطال رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني وإعلاميين آخرين

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