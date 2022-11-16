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استشهاد 4 من المدنيين وقوات الشرطة واصابة اخرين بعد اطلاق مسلحين مجهولين النار عليهم بشكل عشوائي في مدينة ايذه جنوب غرب ايران

الأربعاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش

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