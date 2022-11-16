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استشهاد 5 من المدنيین وقوات الشرطة واصابة اخرين كحصيلة أولية بعد اطلاق مسلحين مجهولين النار عشوائيا بمدينة ايذه التابعة لخوزستان الايرانية

الأربعاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

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