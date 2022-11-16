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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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استشهاد 5 من المدنيین وقوات الشرطة واصابة اخرين كحصيلة أولية بعد اطلاق مسلحين مجهولين النار عشوائيا بمدينة ايذه التابعة لخوزستان الايرانية
ارتفاع حصيلة الشهداء اثر حادث ايذه الارهابي الى 5
استشهاد 4 من المدنيين وقوات الشرطة واصابة اخرين بعد اطلاق مسلحين مجهولين النار عليهم بشكل عشوائي في مدينة ايذه جنوب غرب ايران
شهداء وجرحى في صفوف المدنيين وقوات الشرطة في مدينة ايذه جنوب غرب ايران عقب قيام مسلحين مجهولين باطلاق النار بشكل عشوائي
الخزانة الأميركية تفرض إجراءات حظر جديدة على رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية وعدد من الإعلاميين
شركة النفط اليمنية: العدوان ما يزال يمارس القرصنة على سفن الوقود بالشراكة مع الأمم المتحدة لمضاعفة معاناة اليمنيين
شركة النفط اليمنية: تحالف العدوان يحتجز سفينة الديزل "الصفا" ويمنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة رغم خضوعها للتفتيش في جيبوتي
أ ف ب: برنامج الأغذية العالمي يعلن دخول أول قافلة مساعدات إلى تيغراي منذ توقيع اتفاق السلام في إثيوبيا
أ ف ب: برنامج الأغذية العالمي يعلن دخول أول قافلة مساعدات إلى تيغراي منذ توقيع اتفاق السلام في إثيوبيا
الاعلام العبري: أضرار في منازل للمستوطنين بمستوطنة "شكيد" شمالي الضفة بعد تعرضها لإطلاق نار
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 16-11-2022
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الأربعاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
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نشرة الاخبار من قناة العالم
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كيف تشاهد العالم
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.