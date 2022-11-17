لهذا السبب.. شبكات التواصل تعج غضبا على النظام السعودي +فيديو

العالم - خاص بالعالم

أصبحت جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي مسلسلا بحلقات مختلفة وضحايا مختلفين، بطل الحلقة الأحدث، الذي سمي بخاشقجي اليمن، علي العليي، شاب يمني ذهب الى السعودية للعمل، فتلقى أهله اتصالا يخبرهم أن علي قتل بطريقة بشعة على ايدي القوات السعودية.



غضب رواد شبكات التواصل في العالم العربي ازاء هذه الجريمة النكراء حيث كتبت "عفاف الشريف" حول هذا الموضوع مغردة: "علي العليي "خاشقجي جديد "يمني مقيم قتل في فندق، قيل أنه انتحر، كيف ؟ ولما ؟ وأين الجثة للتشريح دفنت دون أذن من ولي أمره جريمة معالمها مطموسة أهل المجني عليه يبحثون عن الحقيقة".



وغرد "هاشم اليمني" حول هذا الموضوع كاتبا: "السلطات السعودية هددت بسجن بعض أقاربه المغتربين إذا واصلوا مطالباتهم بإجراء تشريح جنائي للجثة أو الحصول على تقرير أمني حول الحادثة".



وعلق "عبد السلام الجحاف" بشأن هذا الموضوع كاتبا: "لم تترك السعودية جريمة إلا وأرتكبتها لم يسلم من أذاها مواطنوها كما لم يسلم المغترب اليمني علي العلي شاب يمني مغترب تم تعذيبة حتى الموت بدون أي سبب لقد دفنه الامن السعودي ليلا وادعى بأنه انتحر تحمل السعودية حقدا على كل يمني".

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