بالفيديو.. تشكيلة إيران في مونديال قطر

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وفي الوقت نفسه، يمكن اعتبار أميد إبراهيمي أكبر غائب عن قافلة إيران في العرس الكروي، الذي خسر إحدى أهم البطولات في مسيرته الرياضية بسبب إصابته أثناء مباراة نيكاراغوا.

وفي الشهرين الماضيين، اختبر المدرب البرتغالي للمنتخب 18 لاعبا من الدوري المحلي ووصل أخيرا إلى 13 لاعبا محليا في التشكيلة ،اضافة إلى ثلاثة لاعبين من الدوري القطري و14 لاعبا محترفا في الأندية الأوروبية.

لكن بعد إصابة إبراهيمي، استبعد كارلوس كيروش أميد نورأفكن، ومحمد رضا أخباري وسامان فلاح وميلاد سرلك وفضل الذهاب إلى المونديال بـ25 لاعبا، ويمثل المحترفين أربعة و ستين بالمئة من قائمة المنتخب الإيراني.

وشارك في حوار هذه الحلقة اللاعب الدولي السابق و المدرب و المحلل الكروي ميثم فلاحت بيشه.

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