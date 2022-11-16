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بمشاركة 9 دول..

العراق يستضيف منتدى الحضارات العريقة مطلع كانون الأول المقبل

العراق يستضيف منتدى الحضارات العريقة مطلع كانون الأول المقبل
الأربعاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية ومنتدى الحضارات العريقة أحمد الصحاف، اليوم الأربعاء، استضافة العراق المنتدى مطلع كانون الأول المقبل بمشاركة 9 دول. 

العالم - العراق

وقال الصحاف، في بيان، إن "العراق يستضيف في 4 كانون الأول القادم "مُنتدى الحضارات العريقة" في نسخته السادسة في العاصمة العراقيّة بغداد، وبمشارَكة عدد من الدول، هي (العراق، اليونان، الصين، مصر، إيران، إيطاليا، بيرو، بوليفيا، أرمينيا، والمكسيك)".

وأضاف، أن "المؤتمَر يهدف إلى تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين الشعوب، والثقافات المختلِفة، والمحافظة على التراث العالميّ، وتوجيّه الاهتمام بالنشاط السياحيّ التاريخيّ والثقافيّ، لما له من أهميّة في تحقيق التنميّة الاقتصاديّة المستدامة، التي تساهم في دعم الدخل القوميّ للبلدان الأعضاء في المُنتدى".

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