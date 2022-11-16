مكتب السوداني يوضح واجبات هيئة مكافحة الفساد وفريقها الساند

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بتوجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وبهدف مكافحة الفساد، طبقا للمنهاج الوزاري، بآليات غير تقليدية تتجاوز السلبيات السابقة، شكلت هيئة النزاهة، اليوم تشكيلاً استثنائيا بعنوان "الهيئة العليا لمكافحة الفساد"، مبينا إن "هذا التشكيل يهدف لتسريع مواجهة ملفات الفساد الكبرى واسترداد المطلوبين بقضايا الفساد والأموال العامة المعتدى عليها".

وأضاف إن "السوداني وجّه أيضا بتشكيل فريق ساند بصلاحيات واسعة، وذلك لتقديم الإسناد الكامل للهيئة العليا لمكافحة الفساد في فتح تلك الملفات"، مشيرة الى أن "الفريق يترأسه المدير العام في وزارة الداخلية عبد الكريم عبد فاضل".

وتابع المكتب إن "السوداني وجه ايضا أن تكون إجراءات عمل الفريق من خلال توفير جميع الضمانات التي أوجبها الدستور والقوانين، خصوصا ما يتعلق بحقوق الإنسان".