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استهداف ناقلة نفط في بحر عمان.. من المستفيد؟ وإيران تحذر من استغلال الوكالة الذرية لمآرب سياسية

استهداف ناقلة نفط في بحر عمان.. من المستفيد؟ وإيران تحذر من استغلال الوكالة الذرية لمآرب سياسية
الأربعاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة.. إعلان وكالة اسوشتدبرس عن تعرض ناقلة نفط تشغلها شركة مملوكة لملياردير إسرائيلي لقصف بطائرة مسيرة على بعد نحو 150 ميلا قبالة ساحل عمان.

العالم - بانوراما

واوضحت الشركة المشغلة أن الهجوم لم يخلف خسائر بشرية أو تسربا للوقود الى ذلك أكدت مصادر لقناة العالم أن استهداف الناقلة مسرحية اسرائيلية نفذت بالتعاون مع بعض حكومات المنطقة بهدف اتهام ايران والتأثير على مجريات التحضير لألعاب كأس العالم في قطر.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول.. أعلان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي رفض بلاده لمشروع قرار تقدمت به دول غربية أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يدين طهران لما اسمته عدم تعاونها مع الهيئة الأممية وقال إسلامي إن الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا 'صاغت مشروع قرار وأحضرت مستندات تدرك أنها غير صحيحة

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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بانوراما: استهداف ناقلة نفط في بحر عمان.. من المستفيد؟ وإيران تحذر من استغلال الوكالة الذرية لمآرب سياسية

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